Hayatlarında İlk Kez Deniz Gördüler

Samsun'da kırsal mahallelerde yaşayan ve hayatlarında hiç deniz görmemiş 105 öğrenciye gemiyle deniz turu attırıldı.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), denizlerdeki kirliğin azaltılmasına yönelik olarak yaptığı etkinlikler kapsamında hayatlarında hiç deniz görmemiş ya da denize açılmamış çocuklar için deniz turu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesine ait Samsunum1 gemisiyle denize açılan çocuklara deniz kirliliği ve atıklar hakkında bilgiler verildi. Hayatlarında hiç deniz görmeyen öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Deniz Temiz Derneği Samsun Proje Koordinatörü Damla Balçık, "Ayvacık Atatürk İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinden 105 kişi ile etkinlik düzenledik. Hiç denizi görmemiş, denizi görmüş dahi olsa denize hiç açılmamış öğrencilerle denize açıldık. Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Samsunum1 gemisiyle tur attık. Derneğimizin Samsun Şube Başkanı da eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz. Onun destekleriyle bu etkinliği gerçekleştirdik. Turda öğrencilere denizle ilgili bilgiler, atıklar ve suların temiz tutulması hakkında bilgiler verdik. Amacımız denizlerimizin temiz olması" dedi. - SAMSUN