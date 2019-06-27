Hayatlarında ilk defa kulaç atmanın heyecanını yaşıyorlar

Tepebaşı Belediyesi Belde Evlerinde kaydı bulunan çocuklar, yaz kursları kapsamında hayatlarında ilk defa kulaç atmanın heyecanını yaşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ni Eskişehirlilerin hizmetine kazandıran Tepebaşı Belediyesi, tüm çocukların faydalanması adına çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde bulunan Belde Evleri'ndeki çeşitli eğitimlere katılan çocuklar, temel yüzme eğitimi kurslarına katılıyor. 18 Haziran'da başlayan ve 19 Temmuz'da sona erecek olan kursların ilk etabına, Çukurhisar, Muttalip, Keskin, Yukarı Söğütönü'nün de aralarında bulunduğu 7 mahalledeki belde evlerinden toplam 7-10 yaş aralığındaki daha önce hiç yüzmemiş 85 çocuk katılıyor. Hayatlarında ilk defa kulaç atmanın heyecanını yaşayan çocuklar, Tepebaşı Belediyesi'nin sağladığı ulaşım imkanları ile merkeze düzenli olarak gelerek yüzmenin keyfine doyasıya varıyor. Kursların ikinci etabı ise 23 Temmuz'da başlayıp 30 Ağustos'ta sona erecekken, bu kurslara katılan tüm çocuklara da eğitimlerin sonunda katılım belgesi verilecek.

"Burada her şey çok güzel"

Temel yüzme eğitimlerine katılan 10 yaşındaki Ozan Özer, eğitmenler tarafından kendilerine yüzme eğitimi verildiğini söyledi. Özer, eğitimlerin çok keyifli geçtiğini de belirterek, bütün arkadaşlarına Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ni tavsiye ettiğini kaydetti.

9 yaşındaki Sümeyye Çakmak da merkezde hem yüzme öğrendiklerini hem de doyasıya eğlendiklerini anlattı. Çakmak, çok güzel bir arkadaş ortamı olduğuna da değinerek, "Eğitmenlerimiz olsun hizmet olsun her şey çok güzel. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA