Hayatınızı Kolaylaştırmaya Devam Ediyoruz: Yalın Bilişim

2001 yılında Yalın üretimkalite anlayışını benimseyerek yola çıkan YALIN SOFTVVARE, bilişim alanındaki teknolojik birikim ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini benimseyerek başta üretim sektörü olmak üzere kurumlara akıllı ve yenilikçi yazılım çözümleri sunmaktadır.

2008yılında faaliyetine Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde devam etmeye başlayan YALIN SOFTWARE Ar-Ge faliyetlerine hız vermiştir Sürekli gelişmeyi kendine ilke olarak belirleyen YALIN SOFTWARE, kaliteli yazılım ürünleriyle 9 ülkede 2000'den fazla kullanıcı sayısına ulaşmıştır.

Faaliyet Alanları:

Kurumsal Sistemler

ERP (Kurum Kaynakları Planlaması)

MRP (Malzeme ihtiyaç Planlaması)

MRP II (Üretim Kaynak Planlaması)

ileri Planlama ve Çizelgeleme

Sonlu Kapasite Planlama

GENEU (Son Kullanıcı Yazılım Geliştirme Aracı)

IQPS (Hızlandırılmış İleri Planlama ve Çizelgeleme)

Otomasyon

SCADA (Üretim Veri Toplama)

Üretim Kontrol (Barkodlu, RealTime)

Ambar Otomasyonu (Barkod, RF-ID)

Satış-Sipariş Otomasyonu

İnternet

Internet Satış Şubesi (B2B, B2C)

Internet Tedarikçi - Müşteri Portalları

İş Sistemleri

Bakım/Onarım Yönetimi Proje Yönetimi Kalite Yönetim Sistemleri Kalite ve Proses Kontrol Elektronik Doküman

İlişkiler Yönetimi

Müşteri ilişkileri Yönetimi Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Çalışan ilişkileri Yönetimi

Bilgi Sistemleri

Akıllı iş Araçları

Ürün ve Hizmetler :

IBS -Bütünleşik İş Sistemi

IPS- İleri Planlama ve Çizelgeleme Yazılımı

GENEU - Son kullanıcı Yazılım Geliştirme Aracı

IQPS-Akıllı & Hızlandırılmış İleri Planlama ve Çizelgeleme Yazılımı

DAS-Veri Otomasyon Sistemi