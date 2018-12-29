Hayatınızı Kolaylaştırmaya Devam Ediyoruz: Yalın Bilişim
2001 yılında Yalın üretim kalite anlayışını benimseyerek yola çıkan YALIN SOFTVVARE, bilişim alanındaki teknolojik birikim ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini benimseyerek hizmet veriyor.
2001 yılında Yalın üretimkalite anlayışını benimseyerek yola çıkan YALIN SOFTVVARE, bilişim alanındaki teknolojik birikim ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini benimseyerek başta üretim sektörü olmak üzere kurumlara akıllı ve yenilikçi yazılım çözümleri sunmaktadır.
2008yılında faaliyetine Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde devam etmeye başlayan YALIN SOFTWARE Ar-Ge faliyetlerine hız vermiştir Sürekli gelişmeyi kendine ilke olarak belirleyen YALIN SOFTWARE, kaliteli yazılım ürünleriyle 9 ülkede 2000'den fazla kullanıcı sayısına ulaşmıştır.
Faaliyet Alanları:
Kurumsal Sistemler
ERP (Kurum Kaynakları Planlaması)
MRP (Malzeme ihtiyaç Planlaması)
MRP II (Üretim Kaynak Planlaması)
ileri Planlama ve Çizelgeleme
Sonlu Kapasite Planlama
GENEU (Son Kullanıcı Yazılım Geliştirme Aracı)
IQPS (Hızlandırılmış İleri Planlama ve Çizelgeleme)
Otomasyon
SCADA (Üretim Veri Toplama)
Üretim Kontrol (Barkodlu, RealTime)
Ambar Otomasyonu (Barkod, RF-ID)
Satış-Sipariş Otomasyonu
İnternet
Internet Satış Şubesi (B2B, B2C)
Internet Tedarikçi - Müşteri Portalları
İş Sistemleri
Bakım/Onarım Yönetimi Proje Yönetimi Kalite Yönetim Sistemleri Kalite ve Proses Kontrol Elektronik Doküman
İlişkiler Yönetimi
Müşteri ilişkileri Yönetimi Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Çalışan ilişkileri Yönetimi
Bilgi Sistemleri
Akıllı iş Araçları
Ürün ve Hizmetler :
IBS -Bütünleşik İş Sistemi
IPS- İleri Planlama ve Çizelgeleme Yazılımı
GENEU - Son kullanıcı Yazılım Geliştirme Aracı
IQPS-Akıllı & Hızlandırılmış İleri Planlama ve Çizelgeleme Yazılımı
DAS-Veri Otomasyon Sistemi