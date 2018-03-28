Hayatının İlk Biletine Büyük İkramiye Vurdu
Kanada'da 18 yaşına giren genç, yasal hak elde ettikten sonra ilk kez piyango bileti ve alkollü içecek satın aldı. Genç kızın biletine büyük ikramiye isabet etti.
Quebec'te yaşayan ve 14 Mart'ta 18 yaşına giren Charlie Lagarde, bunu kutlamak için ilk kez piyango bileti ve bir şişe şampanya aldı. Biletine 780 bin dolar büyük ikramiye isabet eden Lagarde, paranın tamamı yerine vergiye tabi olmayan, ömür boyu haftada bin dolar seçeneğini tercih etti.
"HAYATA HARİKA BİR BAŞLANGIÇ"
Piyango kuruluşunun sözcüsü Patrice Lavoie, "Yılda 100 bin dolardan fazla vergisiz maaşa eşdeğer. Yani genç bir hanımefendi için hayatta harika bir başlangıç." yorumunu yaptı.
FOTOĞRAFÇILIK OKUMAK İSTİYOR
Parayı eğitim ve seyahat için kullanmayı planlayan Lagarde, "Fotoğrafçılık okumak istiyorum. Hayallerimden biri National Geographic için çalışmak." dedi.
YORUMLAR (2)
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haftada bin dolar. paranın tamamı 780 hafta eder. 780 hafta kaç yıl yapar acaba?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Benim o konularda hiç şansım yok. . . İdareli kullansın, müsrif olmasın, israf etmesin günah. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır