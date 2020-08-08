Hayatının en acı haberini Hindistan'da aldı
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Hayatının en acı haberini Hindistan'da aldı

Zonguldak-Karabük karayolunda meydana gelen trafik kazasında ölen anne ve iki evladı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hayatının en acı haberini Hindistan'da aldı
08.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:37

Zonguldak-Karabük karayolunda meydana gelen trafik kazasında ölen anne ve iki evladı gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailesini geçindirmek için çalıştığı Hindistan'da acı haberi alan baba Turhan Erdoğan ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

Kaza geçen Çarşamba günü Zonguldak-Karabük karayolu Kayadibi mevkisinde yaşandı. Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Kemal Can Erdoğan ile araçta bulunan annesi Azize Erdoğan (46) ve kız kardeşim ilayda Erdoğan (10) yaşamını yitirdi. Olayın ardından ailesini geçindirmek için Hindistan'da çalışan baba Turhan Erdoğan'a acı haber verildi.

Dünyası yıkılan baba Turhan Erdoğan, uçakla Türkiye'ye geldi. Ailesinin cenazesini Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alan baba Turhan Erdoğan, eşini, kızını ve oğlunu dualarla son yolculuğuna uğurladı. 21 yaşındaki Kemalcan Erdoğan'ın bir ay önce askerden geldiği; 10 yaşındaki kız kardeşinin Kız İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördüğü öğrenildi.

Erdoğan ailesinin üç ferdinin cenazesi merkeze bağlı Osmanlı köyü Alibüyük Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Baba Turhan Erdoğan cenaze töreninde eşi, kızı ve oğlunun tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü. Turhan Erdoğan, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi.

Kaza, Yenice-Zonguldak karayolu Kayadibi köyü mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Yenice istikametine seyir halinde olan Kemal Can Erdoğan (21) yönetimindeki 07 AKP 934 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Saim Güler (62) yönetimindeki 14 KH 692 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya haber verirken, olay yerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Güler ile otomobilde bulunan Emre Balahoroğlu (28) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Azize Erdoğan Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, otomobil sürücüsü ile kız kardeşi İlayda Erdoğan (10) olay yerinde hayatını kaybetti. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Azize Erdoğan (46) ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından, otomobilde sıkışan sürücü ile kız kardeşinin cesedi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bir saatlik çalışmanın ardından çıkarılarak cenaze aracıyla Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazadan dolayı çift yönlü olarak yaklaşık 4 saat trafiğe kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazada hayatını kaybeden Kemal Can Erdoğan'ın bir ay önce askerden geldiği, babası Turan Erdoğan'ın ise gemide çalıştığı ve Hindistan'da olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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