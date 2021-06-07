Hayatının aşkını bulunca vakit yitirmedi: TV yıldızı 18 yaşında evlendi
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Hayatının aşkını bulunca vakit yitirmedi: TV yıldızı 18 yaşında evlendi

Hayatının aşkını bulunca vakit yitirmedi: TV yıldızı 18 yaşında evlendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

NEŞELİ TÖRENTüm ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Duck Dynasty adlı reality şov ile adını duyuran 18 yaşındaki Bella Robertson, 21 yaşındaki nişanlısı Jacob Mayo ile hayatını birleştirdi.

NEŞELİ TÖREN

Tüm ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Duck Dynasty adlı reality şov ile adını duyuran 18 yaşındaki Bella Robertson, 21 yaşındaki nişanlısı Jacob Mayo ile hayatını birleştirdi. Genç çift, tanışıp flört etmeye başlamalarının üzerinden altı ay geçtikten sonra Kasım 2020'de nişanlandı. Geçtiğimiz hafta sonu da neşeli bir törenle evlendi.

MUTLULUĞUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bella Robertson, Jacob Mayo ile düğün günü çekilen bir fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Genç yıldızın "evlen benimle mayo" etiketiyle paylaştığı bu fotoğrafa takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

ÜNLÜ ŞARKI SESLENDİRİLDİ

Bella Robertson ve Jacob Mayo, düğün töreni öncesi, fotoğrafçı Andrew James Abajian'ın objektifine poz vererek, bu mutlu günlerini ölümsüzleştirdi. Tören başladıktan sonra da ünlü saksofoncu Kenny G, genç çift için Yasemin Çiçeği adlı şarkısını seslendirdi.

İKİ GELİNLİK

Robertson ile Mayo, hayatlarının çok yakın aile üyeleri ve arkadaşlarının katılımıyla Louisiana'da West Monroe'da birleştirdi. Gelin Bella Robertson, tören boyunca iki farklı gelinlik giydi.

HATIRA FOTOĞRAFLARI

Nikah kıyılırken klasik, uzun kuyruklu bir gelinlik giyen Robertson daha sonra onu değiştirerek bir başka beyaz kıyafetle geceye devam etti. Törende gelin ve damadın aileleri de yeni evli genç çiftle boy boy hatıra fotoğrafı çektirdi.

ALTI AY FLÖRTTEN SONRA EVLİLİK KARARI ALDILAR

Çift, sadece altı ay flört ettikten sonra Mayo, Robertson'a evlenme teklif etti. Bella Robertson bu mutlu haberi de sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı. Genç yıldız "Sana dün için minnettarım, bugün için minnettarım ve şimdi hayatımın geri kalanı için minnettar olacağım" diyerek mutlu haberi duyurmuştu. Damat Jacob Mayo da nişan haberinin ardından hayat arkadaşı hakkında "Bella benim en iyi arkadaşım" diyerek konuşmuştu.

 

ADINI TV EKRANINDA DUYURDU

Bella Robertson adını, bütün ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği The Duck Dynasty adlı reality şovla duyurmuştu. Bu şov, aile işletmeleri Duck Commander ile başarı kazanan Robertson ailesinin öyküsünü ekrana taşıyordu. Şovda Bella Robertson'ın iş insanlığının yanı sıra bir yazar ve haberci olan babası Willie Robertson'ın yanı sıra annesi Korie Robertson ve tüm kalabalık ailesi kamera karşısına geçiyordu.

 

KALABALIK AİLE Bella Robertson ile Jacob Mayo'nun düğün töreninde bütün Robertson ailesi, çocuklar, gelinler, damatlar ve torunlar olarak hazır bulundu. Kendileri de genç yaşta evlenen 49 yaşındaki Willie ve 47 yaşındaki Korie Robertson'ın, 18 yaşındaki Bella'nın yanı sıra dört tane daha çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

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