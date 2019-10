Hayatını terk edilmiş köpeklere adadı

16.10.2019 14:19

BURSA'da köpek sahiplenmek için gittiği barınağın kötü koşullarını görüp üzülen Emre Demir (30), barınak kurma kararı aldı. Zaman içerisinde kendisine destek olan gönüllülerle birlikte 'Her Eve Bir Pati Derneği'ni kuran Demir, açtıkları barınakta, terk edilmiş ve yardıma muhtaç 300'ü aşkın köpeğe bakıyor.

Bursa'da yaşayan Emre Demir, köpek sahiplenmek için gittiği barınağın içler acısı halini görüp üzüldü, sahipsiz, yardıma muhtaç köpeklere bakma kararı aldı. Demir'in sahiplendiği köpeklerin sayısı gün geçtikçe arttı. Kısa sürede onlarca terk edilmiş ve bakıma ihtiyaç duyan köpeğe bakmaya başlayan Emre Demir, hayvanların ihtiyaçlarını giderip, tedavileriyle ilgilendi. Kendisine destek olan gönüllülerle birlikte 'Her Eve Bir Pati Derneği'ni kuran Demir, merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde 15 dönümlük alanda daha büyük bir barınağı faaliyete geçirdi. Emre Demir, bu barınakta 300'den fazla köpeğe bakıyor.

Hayvan sevgisinin çocukluktan gelen bir duygu olduğunu söyleyen Emre Demir, köpek sayısının artması nedeniyle 15 dönümlük bir arazi kiraladıklarını söyledi. Demir, "İlk etapta 4 dönümlük yer tuttuk. Ama bir sene içerisinde 15 dönümün 10 dönümünü aktif bir şekilde kullanmaya başladık. Çünkü bu iş dipsiz bir kuyu. Hayvanlar sürekli terk ediliyorlar. Bunların çoğu da parayla alınıp terk ediliyor. Belki dünyayı değiştiremeyeceğiz ama hayatına dokunabildiklerimiz bizim için birer mutluluk" dedi.'ÖNCELİĞİMİZ EVDE BAKILIRKEN TERK EDİLEN KÖPEKLER'Daha çok ormandan, sokaktan, insanların yanlarına sığdıramadığı köpekleri barındırdıklarını belirten Demir, "Önceliğimiz terk edilmiş köpekler. Sokakta doğup, büyüyen, o hayatı yaşayan bir köpek bir şekilde yaşayabiliyor. Kötü de olsa o şartlara ayak uydurabiliyor. Biz, parayla satın alınıp evde bakılan, fakat daha sonra terk edilen hayvanlara öncelik veriyoruz. Onlara yuva arayıp, ikinci baharlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Burada gün, her zaman yoğun. Bitmeyen bir sirkülasyon var. Her zaman iş var. Burası gönüllülük esasına dayanan bir yer. Gönüllüler çok sık geliyor. Belli programlar var. 10-15 arasında gelen gönüllümüz var. Burada en çok ihtiyaç temizlik oluyor. Mamalarını veriyoruz ve ertesi gün yapılacak olan temizlik zamanımızı alabiliyor" diye konuştu.'DENEME SÜRECİ YAŞASINLAR'İnsanların köpek bakımı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini dile getiren Demir, "Yavru köpek ve yetişkin köpek arasında bir fark yok, ama ne yazık ki bizde 'Yavru köpek olsun. Ben büyüteceğim, ben eğiteceğim' gibi bir anlayış var. Bir köpek ortalama 10-15 yıl yaşar. Gerçekten bu sorumluluğu alabilecek misiniz? Kendinizden eminseniz o sizin takdiriniz. Ama emin değilseniz burada yüzlerce dostumuz yuva bekliyor. Gelsinler, alsınlar. Bir deneme süreci yaşasınlar. Hayvanların, insanlardan farkının olduğunu düşünmüyorum. Ben buraya girdiğimde hepsi gözümün içine bakıyor. Hepsi minnet duygusuyla bakıyor. Girdiğimde hepsi aynı yaklaşımda bulunuyor ve istedikleri tek şey sevgi" ifadelerini kullandı.'ÇOK SAYIDA KÖPEĞİ SAHİPLENDİRDİK'Belediyelerden tek isteklerinin köpeklerin kısırlaştırmasını sağlamaları olduğunu söyleyen Demir, "Derneğimizin ismini 'Her Eve Bir Pati Derneği' koyduk. Çünkü bizim isteğimiz her evde bir pati olması. Hayvanlarla yetişen insanlar her zaman daha merhametli oluyor. Birçok aileye yuvalandırma yaptık. En önemli şartımız, köpeğin alınıp başkasına verilmesi değil. Asıl süreç köpek sahiplendirildikten sonra başlıyor. O köpek mutlu mu, aile onlarla mutlu mu? Bizim en büyük kıstasımız bu. Ömür boyu bunu takip ediyoruz" dedi.

?Mama bulmakta zorluk çektiklerini belirten Demir, isteyenlerin kendilerini ziyaret edip, maddi ve mama yardımında bulunabileceklerini söyledi.

Kaynak: DHA