Hayatını otizmli çocuklarına adayan annenin velayet mücadelesi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da eşinden boşanma aşamasında olan Fatma Turan (35), otizmli çocuklarından kendisiyle kalan Batuhan (13) ve yaklaşık 1 yıl önce babasını alıp geri getirmediği Emirhan'ın (6) veyaletini almak istiyor. Batuhan'dan uzak kalmamak için oğlunun okulunda, okul aile birliğinde görev alan Turan, "Çocuklarımın bana, benim onlara ihtiyacım var" dedi.

Antalya'da yaşayan Fatma Turan, 14 yıl önce H.T. ile evlendi. Çiftin 1 yıl sonra Batuhan adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Çift, çocukları 6 yaşına geldiğinde farklılıklar hissedince doktora başvurdu. Yapılan kontrollerde Batuhan'a atipik otizm teşhisi konuldu. Çiftin Emirhan adını verdikleri ikinci çocukları ise 2016 yılında dünyaya geldi. Emirhan'da da benzer farklılıkları gören ailenin başvurusu üzerine yapılan kontrolde, küçük çocuklarına da aynı teşhis konuldu. Fatma Turan, işini bırakarak çocuklarının eğitimiyle ilgilenmeye başladı. Çift yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşanma kararı aldı ve Fatma Turan 2 yıl önce çocuklarıyla annesinin yanına taşındı. Çocuklarının eğitimine kendini adayan Turan, farklı metotları öğrenip iki oğluna eğitim vermeye başladı.

Annesiyle olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Batuhan Turan ise "Annemle birlikte ders çalışıyoruz, dışarı çıkıyoruz, spor yapıyoruz. Annemle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Okulda annem görevli. Teneffüslerde annemin yanına gidiyorum, birlikte yemek yiyoruz" dedi.