Hayatını ormanlara adadı
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Hayatını ormanlara adadı

Aydın'da orman yangınları ile mücadele için hayatını ormanları gözetlemeye adayan ve ekmeğini bundan kazanan Mehmet Şimşek, 17 yaşından bu yana 31 yıldır ormanları gözü gibi koruyor.

Hayatını ormanlara adadı
17.07.2020 10:04 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:12

Aydın'da orman yangınları ile mücadele için hayatını ormanları gözetlemeye adayan ve ekmeğini bundan kazanan Mehmet Şimşek, 17 yaşından bu yana 31 yıldır ormanları gözü gibi koruyor. Şimşek, "Bir dal yansa içim yanıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Orman Gözetleme Kulesinde görev yapan Mehmet Şimşek, gençliğini ve hayatının 31 yılını çok sevdiği ormanları korumak için adadı. Şimşek, Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçeleri arasındaki, İzmir, Denizli ve Aydın'ın belirli bölgelerini gören Aydın Dağları'nın bin 400 rakımlı zirvesinde bulunan Karadağ mevkiindeki gözetleme kulesinde yaşıyor. Eşi ve oğlunun da desteği ile bölgesini dürbün ve çıplak gözle sürekli gözlemleyen ve olası bir yangını haber verebilmek amacıyla sürekli tetikte bekleyen Şimşek, tüm olumsuz hava şartlarına rağmen görevin başında olmasının doğaya olan sevgisi olduğunu belirtiyor.

Çevrede bulunan diğer Orman Gözetleme Kulesi'ndeki meslektaşları ve bağlı olduğu Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünün yanı sıra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile sürekli irtibat halinde olan Şimşek, mesleğini çok sevdiğini ifade ediyor. Bir elinde telsiz, diğer elinde dürbünle sürekli ormanları ve ufku gözleyen Şimşek, en ufak bir duman gördüğünde hemen meslektaşlarını uyarıyor. Bölgede hareket eden unsurları da telsizle yönlendirmede bulunan Şimşek, yangınlara müdahalede de önemli bir görev üstleniyor.

Bir dal yansa içinin yandığını ifade eden Mehmet Şimşek, "Ben 31 yıldır Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünün Karadağ Gözetleme Kulesinde çalışmaktayım. İzmir'le olan il sınırına yakın bir yerde ve yaklaşık bin 400 metre yükseklikteyiz. Görüş alanımız; İzmir Bölge Müdürlüğü, Denizli Bölge Müdürlüğü ve Muğla Bölge Müdürlüğü içerisinde kalmakta. 7 gün 24 saat gözetleme yapmaktayız. 17 yaşımdan beri burada görev yapmaktayım. 31 yıldır bu görevi büyük bir onur, gurur ve zevkle yapmaktayım. 17 yaşımdan beri ormanları gözetlemekteyim. Çoluğumuzu, çocuğumuzu burada yetiştirdik. Yani hep buradayız" dedi.

Vatandaşlara da seslenen Şimşek, "Lütfen ormanlarımıza zarar vermesinler, yakmasınlar. Bizler yeşil bir Türkiye için uğraşıyor ve mücadele ediyoruz. Dikkatsizce yakılan küçük bir ateş, cam kırığı, sigara izmariti ve anız yakımları maalesef ormanlarımıza büyük zarar veriyor. Lütfen duyarlı ve dikkatli olalım" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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