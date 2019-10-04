Hayatını kurtaran doktor için kıtalar arası yolculuk yaptı

04.10.2019 11:15

Somali'de futbol oynarken başına aldığı darbeyle komaya giren genç, kendisini tedavi eden ve geçici görevinin ardından Mersin'e dönen Türk doktora teşekkür edip bir kez daha muayene olmak için binlerce kilometre katetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan 33 yaşındaki Abdırahman Hassan Hussein, geçen nisan ayında futbol oynarken başına gelen dirsek darbesi sonucunda ağır yaralandı.

Bölgedeki yerel bir hastaneye kaldırılan Hussein, beyin kanaması sonucu komaya girdiği teşhisiyle Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Kudret Tezel tarafından ameliyat edilen Hussein, günler süren tedavi ve egzersizlerin ardından sağlığına kavuştu.

Tezel de geçici görevinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine döndü.

Hem ağladılar hem ağlattılar

Hussein, rutin kontrollerle devam eden tedavi sürecinde başında hafif bir ağrı hissedince, hem muayene olmak hem de kendisini sağlığına kavuşturan doktorunu bir kez daha görmek için kıtalar arası yolculuk yaparak Mersin'e geldi.

Hastanenin, Sağlık Turizmi Birimi görevlilerince karşılanan Hussein, bir tercüman aracılığıyla doktorunun yanına götürüldü.

Tezel, hastasını bir anda karşısında görünce şaşkınlık yaşarken, ikili birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Buluşmaya tanık olan diğer sağlık personeli de duygu dolu anlar yaşadı.

Hussein'i muayene edip tomografi sonuçlarını inceleyen Tezel, daha sonra hastasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Onu asla unutamam"

Hussein, AA muhabirine, hayata yeniden tutunmasını sağlayan Türk doktorun iyiliklerini unutamadığını belirterek, "Doktorum beni görünce 'Neden buradasın?' diyerek şaşırdı. Ben de sırf onu görmek için geldiğimi söyledim. Çünkü o bana üst düzey sağlık hizmeti sundu. Onu asla unutamam. Görünce duygulandım, biraz ağladım. Bu duyguyu açıklayamıyorum." dedi.

Tedavisini Türkiye'de sürdürmek istediğini anlatan Hussein, Sağlık Turizmi Birimi görevlilerine de teşekkür etti.

Tezel de hastasının kendisine ve hastanesine güvenerek Mersin'e gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Muayene için buraya gelmesine çok şaşırdım, çok sevindim. Hastamızın muayenesi iyi geçti, her hangi bir sıkıntısı yok. Biz, aynı zamanda Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak sağlık turizmine çok önem veriyoruz. Buna katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana. Hastalarımızın buralara kadar gelmesi beni çok gururlandırdı." diye konuştu.

Hussein, muayenesinin ardından Sağlık Turizmi Birimi görevlilerince ülkesine uğurlandı.

Kaynak: AA