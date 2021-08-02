Hayatını kaybeden yakınının ceset torbasını kaldırarak uzun uzun yüzünü okşadı...Feci kaza kamerada
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Hayatını kaybeden yakınının ceset torbasını kaldırarak uzun uzun yüzünü okşadı...Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hayatını kaybeden yakınının ceset torbasını kaldırarak uzun uzun yüzünü okşadı.

Hayatını kaybeden yakınının ceset torbasını kaldırarak uzun uzun yüzünü okşadı...Feci kaza kamerada

Kaza sonrası yürek sızlatan görüntüler yaşandı

ANTALYA - Alanya'dan Antalya Havaalanına yolcu taşırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atarak karşı şeride geçen midibüste bulunan 3 turist hayatını kaybetti. Kazada, hayatını kaybeden bir turistin yakını, üzeri örtülü ceset torbasını kaldırarak ölen yakınının uzun uzun yüzünü okşadı. Yürekleri sızlatan görüntü kameralara da yansıdı. Görüntülerde takla atan midibüsün ardından etrafı toz bulutu sardığı görüldü.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu, Manavgat Çevre Yolu Sorgun Otogar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'daki otellerden turistleri alarak Antalya Havaalanına gitmek için hareket eden Naci Dirlik idaresindeki 31 KJL 49 plakalı midibüs, Manavgat çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüjdaki bariyerleri aştı ardından takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 3 turist yaşamını yitirirken aralarında otobüs şoförü ve çocuklarında bulunduğu birçok yolcu yaralandı. Yaralılar, çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası, yaralanan turistler şok içerisinde olan biteni izledi. Kaza sonrası hayatını kaybeden turistlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken kaza sonrası trafiğe kapanan D-400 Karayolu tur midibüsünün çekici tarafından olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

"Hayatını kaybeden yakınına uzun uzun baktı"

Kazada, hayatını kaybeden turistin yakını, üzeri örtülü ceset torbasını kaldırarak ölen yakınının uzun uzun yüzünü okşadı. Yürekleri sızlatan görüntü kameralara yansıdı.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Öte yandan, kazanın ardından yaşananların güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, takla atan midibüsün ardından etrafı saran toz bulutu görüldü.

Hayatını kaybeden yakınının ceset torbasını kaldırarak uzun uzun yüzünü okşadı...Feci kaza kamerada
Hayatını kaybeden yakınının ceset torbasını kaldırarak uzun uzun yüzünü okşadı...Feci kaza kamerada
Hayatını kaybeden yakınının ceset torbasını kaldırarak uzun uzun yüzünü okşadı...Feci kaza kamerada
Hayatını kaybeden yakınının ceset torbasını kaldırarak uzun uzun yüzünü okşadı...Feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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