Hayatını kaybeden Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı önünde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için Dışişleri Bakanlığı önünde tören düzenlendi.

Törene, Yorulmaz'ın aile üyelerinin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcıları Sedat Önal, Faruk Kaymakcı ve Yavuz Selim Kıran ile bakanlık çalışanları katıldı.

Yorulmaz'ın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Yardımcısı Kıran, yaptığı konuşmada, Bakanlık önünde yapılan her cenaze töreninde tarif edilemeyen acılar yaşadıklarını söyledi.

Başkonsolos Yorulmaz ile yakın çalışma fırsatı bulduğunu belirten Kıran, "Merkezdeki görevlerine, birikimine, tecrübesine hepimizin saygısı sonsuzdu. Arkasından St. Petersburg Başkonsolosluğuna atandığında da orada tecrübesinin ne kadar kıymetli olduğunu devletimize, oradaki vatandaşlarımıza ve yetkililere yakından hissettirdi." diye konuştu.

Kıran, Yorulmaz'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüpheleri bulunduğunu ancak fedakarlık yaparak virüse yakalanan başka bir çalışma arkadaşıyla ilgilendiğini söyledi.

Yorulmaz'ın çocuklarına seslenen Kıran, "Daha 3 yıl önce annenizi kaybettiniz, bugün babanızı uğurluyoruz. Sizler, yetim ve öksüz değilsiniz. Dışişleri Bakanlığı olarak bizim her bir ferdimiz sizlerin birer parçası, bu ailenin bir ferdi olarak hissetmeye ve her zaman yanınızda olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Yorulmaz'ın ağabeyi Faruk Yorulmaz, kardeşinin Kovid-19'a yenildiğini ifade ederek, "Basit bir hastalıktan kaybetmiş olduk. Elbette bütün kayıplar, yaşı ne olursa olsun acıdır ama genç yaşta kayıplar çok daha yıkıcı." dedi.

Ailesinin genç yaşta 3 kayıp verdiğini söyleyen Yorulmaz, Kovid-19'a karşı herkesi önlem almaya ve aşı olmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından Bakanlık çalışanları, Yorulmaz'ın ailesine taziyede bulundu.

Yorulmaz'ın cenazesi törenin ardından Cebeci Mezarlığı'na getirildi. Cenaze, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya