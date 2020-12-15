Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı
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Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı

15.12.2020 16:50 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:54

- Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı Sağlık personelini son yolculuğuna mesai arkadaşları yalnız bırakmadı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde banyosunda yaktığı mangalın dumanından zehirlenerek hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı.

- Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı

Sağlık personelini son yolculuğuna mesai arkadaşları yalnız bırakmadı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde banyosunda yaktığı mangalın dumanından zehirlenerek hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Devlet Hastanesinde idari birim personeli olarak çalışan Abdullah Bekmezci'den yakınları bir süre haber alamadı. Bekmezci'den haber alamayan kişiler durumu, polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Abdullah Bekmezci'nin yaşadığı eve giden ekipler, gelen dumanlar sebebi ile banyoya yöneldi. Ekiplerce yapılan kontrollerde Bekmezci'nin, yaktığı mangalın dumanından etkilenip zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk babası olduğu ve eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen Abdullah Bekmezci için çalıştığı hastanenin bahçesinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Bekmezci, Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIRIM

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