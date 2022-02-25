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Hayatını kaybeden piyade teğmenin cenazesi, memleketinde toprağa verildi

AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden piyade teğmen Sidar Aktepe'nin cenazesi, memleketi Ağrı'da defnedildi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden piyade teğmen Sidar Aktepe'nin cenazesi, memleketi Ağrı'da defnedildi.

Artvin'de görev yapan ve izne geldiği Ağrı'da rahatsızlanarak kaldırıldığı Erzurum'daki bir hastanede tedavi görürken yaşamını yitiren piyade teğmen Aktepe'nin cenazesi, baba ocağına getirildi.

Teğmen Aktepe için İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesindeki camide cuma namazı sonrası tören düzenlendi.

Aktepe'nin naaşı, helallik alınması, cenaze namazının kılınması ve duaların okunmasının ardından il merkezine bağlı Aşağı Yoldüzü köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, Aktepe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Serhat Kasalak, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile vatandaşlar katıldı.

Hayatını kaybeden piyade teğmenin cenazesi, memleketinde toprağa verildi

Hayatını kaybeden piyade teğmenin cenazesi, memleketinde toprağa verildi

Hayatını kaybeden piyade teğmenin cenazesi, memleketinde toprağa verildi

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Erzurum, Artvin, Piyade, Ağrı, Güncel, Haberler

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