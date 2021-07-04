Hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü toprağa verildi
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Hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü toprağa verildi

Hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Görevi başında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Görevi başında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Ankara Emniyeti Özel Harekat Başkanlığı İç Hizmetler Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Kaya görevde olduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 49 yaşındaki Sivaslı Özel Harekat Polisi Kaya, tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Mustafa Kaya'nın cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a getirildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Kaya için burada cenaze namazı düzenlendi. Kent merkezi Ayyıldız Camii'nde düzenlenen törene Kaya'nın yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Kaya kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi. - SİVAS

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü toprağa verildi
Hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü toprağa verildi
Hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü toprağa verildi
Hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü toprağa verildi
Hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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