Hayatını kaybeden muhtarın adı parkta yaşatılacak
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Hayatını kaybeden muhtarın adı parkta yaşatılacak

Hayatını kaybeden muhtarın adı parkta yaşatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın merkez Edremit ilçesinde geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Raif Çiçek'in adı Eminpaşa Mahallesinde onarılan parkta yaşatılacak.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Raif Çiçek'in adı Eminpaşa Mahallesinde onarılan parkta yaşatılacak.

Edremit ilçesinde daha önce açılışı yapılan ve bölgenin ilk meyve ağaçlı parkı olan Eminpaşa Mahalle Parkı yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gördü. Yaşanan selin ardından tekrar onarılan parka Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, vefat eden mahalle muhtarı Raif Çiçek'in adını verdi. Programda açılış konuşmasını yapan Başkan İsmail Say, "Eminpaşa Mahalle parkımız bir süre önce yapılmıştı. Van'da meyve bahçesi statüsünde tek parktı. Geçen yıl meydana gelen selden dolayı zarar gördü. Bizde parkımızı tamamen elden geçirip yeniledik. Bu süreçte Eminpaşa Mahalle muhtarımız Raif Çiçek abimiz hakkın rahmetine kavuştu. Bizde belediye meclisinde bu konuyu dile getirdik. Meclis üyelerimizde bu teklifi kabul etti. Meclisimizde bu parkın adının muhtar Raif Çiçek olmasına karar verdi. Yeniden yapılan bu parkımızın adına vefat eden Raif Çiçek ağabeyimizin adını verdik ve hizmete açtık. Bu günde önemli bir gün, aşure günü bu vesile ile halkımızın da aşure gününü kurtuluyorum, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize vesile olsun. Bu noktada Raif ağabeyimize vefa göstertmek istedik. Bizleri kırmayarak buraya gelen tüm meclis üyelerimize ve kararın altında imzası bulunan tüm meclis üyelerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Yeniden inşa edilen parkın hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar, vefat eden merhum muhtar Raif Çiçek'e Allahtan rahmet dileyerek mahalle halkına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Park açılışı aşure dağıtımının ardından Merhum Raif Çiçek'in ailesini ziyaret edilmesiyle sona erdi. - VAN

Hayatını kaybeden muhtarın adı parkta yaşatılacak
Hayatını kaybeden muhtarın adı parkta yaşatılacak
Hayatını kaybeden muhtarın adı parkta yaşatılacak
Hayatını kaybeden muhtarın adı parkta yaşatılacak
Hayatını kaybeden muhtarın adı parkta yaşatılacak
Hayatını kaybeden muhtarın adı parkta yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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