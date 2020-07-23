Hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Erzincan'da hayatını kaybeden Kore gazisi Alaattin Tuncay, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Erzincan'da hayatını kaybeden Kore gazisi Alaattin Tuncay, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kore gazisi Tuncay, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, dün akşam 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Alaattin Tuncay'ın cenazesi, Camii Kebir Camisi'nde kılınan namazın ardından Terzibaba Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Tuncay'ın ailesinin yanı sıra Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş ve bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA