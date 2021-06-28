Hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde ev yapımı alkol kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren konservatuvar öğrencisi, Kemalpaşa ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde ev yapımı alkol kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren konservatuvar öğrencisi, Kemalpaşa ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

26 Haziran günü saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Erzene Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre gece Berna Özcan (25) ve iki arkadaşı ev yapımı içkiden içtikten sonra uykuya daldı. Özcan, sabah bir anda fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine Berna Özcan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi olduğu öğrenilen Berna Özcan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Özcan'ın cenazesi memleketi Kemalpaşa ilçesine getirildi. Özcan'ın naaşı, Bağyurdu Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından götürüldüğü Bağyurdu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

(İHA)

Hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi toprağa verildi
Hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi toprağa verildi
Hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi toprağa verildi
Hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi toprağa verildi
Hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi toprağa verildi
Hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi toprağa verildi
Hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Az kalsın facia yaşanıyordu! Traktör sürücüsü öldü, 17 tarım işçisi ölümden döndü
Az kalsın facia yaşanıyordu! Traktör sürücüsü öldü, 17 tarım işçisi ölümden döndü
Sahte alkolde başvuru sayısı 24'e çıktı
Sahte alkolde başvuru sayısı 24'e çıktı
Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan konservatuar öğrencisi hayatını kaybetti
Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan konservatuar öğrencisi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 22:10:03. #1.15#

title