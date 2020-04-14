Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi toprağa verildi
Bursa'nın İnegöl İlçesinde hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi toprağa verildi.
14.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:19
Bursa'nın İnegöl İlçesinde hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, bir hafta önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mürteza Doğan, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Doğan, Hastane Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.
Mürteza Doğan'ın hastanede tedavi gördüğü sırada silah arkadaşlarını arayıp helallik istediği öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İHA