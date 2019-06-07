Hayatını kaybeden Kazım Arslan kimdir?

Bayram tatili nedeniyle ailesiyle birlikte Antalya Aksu'da bulunan CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan yaşamını yitirdi. Kazım Arslan nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…

KAZIM ARSLAN KİMDİR?

Arslan, 17 Mart 1954'te Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz köyünde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

DENİZLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFINI KURDU

Kazım Arslan, Denizli Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yaptı. Baro Yönetim Kurulu Üyeliği ve Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. 1984'te SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliğine, 1991'de SHP İl Başkanlığına seçildi. CHP'nin 1992'de yeniden açılmasıyla CHP Denizli İl Başkanı oldu ve 19 ilçe örgütünü kurdu. ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinde 6, Genel Sekreter Yardımcılığında 4, Genel Başkan Yardımcılığında 1 yıl çalıştı. Avukatlığı 1999'da bıraktı ve o tarihten itibaren tekstil sanayiciliği görevinde bulundu. Denizli Kültür ve Eğitim Vakfını kurdu. Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı, Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneği Şube Başkanlığı görevlerini yürüttü. USİAD Genel Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Denizli'de 10 sivil toplum örgütünün üyesi olan Arslan, "Siyasete Adanan Hayat" adlı bir kitap yazdı. Arslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.