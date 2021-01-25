Hayatını kaybeden kanaat önderi Nuri Genç, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kanaat önderlerinden Nuri Genç (91), memleketi Giresun'un Piraziz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Naaşı Bulancak ilçesine getirilen Genç için Sarayburnu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Genç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Mahmut Göl ile vatandaşlar katıldı.

Giresun Müftü Yardımcısı olan oğlu Yusuf Genç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Genç'in cenazesi, Piraziz ilçesine bağlı Tepeköy köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız