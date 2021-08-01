Hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
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Hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden 2 orman işçisinin cenazeleri düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden 2 orman işçisinin cenazeleri düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Törende, işçilerin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Manavgat'ta 5 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün yangının etkili olduğu Gebece Mahallesi'nde söndürme çalışmalarına katılan orman işçilerinden Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Cansız bedenlerine ulaşılan Tokla ve Cinbaş'ın cenazeleri dün Manavgat Devlet Hastanesi morguna, ardından da incelemeleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Antalya Adli Tıp Kurumundan bu sabah 09.00 sıralarında alınan cenazeler, tören için Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne götürüldü.

Antalya'da cenaze töreni düzenlendi

Manavgat'ta hayatını kaybeden 2 yangın işçisi için bugün Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenledi. Törene, işçilerin mesai arkadaşları ve OGM görevlileri katıldı. Cenaze namazı kılınan işçilerin, mesai arkadaşlarından helallik alınmasının ardından tören sona erdi. Törende, işçilerin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeler defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi

Hayatını kaybeden işçilerden Erdal Tokla'nın cenazesi Bergama, Yaşar Cinbaş'ın cenazesi ise önce Kırkağaç'a ardından defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderilecek.

Hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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