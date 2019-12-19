Hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisinin adı kütüphanede yaşatılacak
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Hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisinin adı kütüphanede yaşatılacak

Antalya'nın Serik ilçesinde traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisi Hüseyin Karatoy'un anısına kütüphane açıldı.

19.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:39
Hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisinin adı kütüphanede yaşatılacak

'nın ilçesinde traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencisi Hüseyin Karatoy'un anısına kütüphane açıldı.


25 Temmuz günü Serik ilçesine bağlı Kayaburnu mahallesinde traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi olan Hüseyin Karatoy'un ismini yaşatmak için kütüphane açıldı. Serik Mehmet Akif Ersoy Okulunda Hüseyin Karatoy adına ailesi ve arkadaşları tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışına Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Yıldırım, Ziya Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Karatoy'un ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören sonrası protokol üyeleri ve öğrenciler kütüphaneyi incelediler. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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