Hayatını kaybeden hastane personeli için tören düzenlendi
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Samsun, Bafra, Güncel

Hayatını kaybeden hastane personeli için tören düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Bilgi için memur olarak çalıştığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde tören düzenlendi.

09.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:16
Hayatını kaybeden hastane personeli için tören düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Bilgi için memur olarak çalıştığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde tören düzenlendi.

Bilgi'nin cenazesi çalıştığı kurumun önüne getirilerek çalışma arkadaşlarından helallik alındı.

Okunan duanın ardından cenaze, ikindi namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verilmek üzere Yeni Camisi'ne götürüldü.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önündeki törene, Bilgi'nin yakınları, çalışma arkadaşları ile İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Tayfur Aykaç katıldı.

Kaynak: AA

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