Hayatını kaybeden gösterici için Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi
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Hayatını kaybeden gösterici için Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi

Lübnan'da çok sayıda gösterici, Halde bölgesinde dün bir askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ala Ebu Fahr için başkent Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi düzenledi.

14.11.2019 02:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 02:02
Hayatını kaybeden gösterici için Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi

'da çok sayıda gösterici, Halde bölgesinde dün bir askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ala Ebu Fahr için başkent 'ta sembolik cenaze merasimi düzenledi.

Ebu Fahr'ın naaşını Beyrut'un merkezindeki Riyad es-Sulh Meydanı'na getiren göstericiler, burada milli marş okuyup "devrim, "özgürlük, şehadet" sloganları atarak yürüdü.

Ebu Fahr için bugün öğle vakti cenaze merasimi düzenlenmesi bekleniyor.

Öte yandan, Lübnan ordusu, eylemcinin ölümüne neden olan askerin askeri yargıya sevk edildiğini duyurdu.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstihbarat Müdürlüğü'nün, dün Halde bölgesindeki göstericilerden Ebu Fahr'ın ölümüne neden olan Asteğmen Şerbel Huceyl'i, sorgusunun ardından askeri yargıya sevk ettiği bildirildi.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamanın ardından halk yeniden sokağa çıkarak, ana yolları kapatmıştı.

Ebu Fahr, oğlu ve eşi de Beyrut'un güneyinde Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Halde bölgesinde yolları kapatan göstericiler arasındaydı. Eyleme rağmen bölgeden geçmek isteyen bir aracın içinden, engellemeye çalışan eylemcilerden Ebu Fahr'ın üzerine ateş edilmişti. Hastaneye kaldırılan Ebu Fahr kurtarılamamıştı.

Daha sonra ordudan yapılan açıklamada, Ebu Fahr'a ateş açan kişinin asker olduğu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, dünkü konuşmasında protestoculara hitaben, "Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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