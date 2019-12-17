Hayatını kaybeden Germencik Müftüsü Çalışkan, toprağa verildi
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Hayatını kaybeden Germencik Müftüsü Çalışkan, toprağa verildi

Karaciğer tedavisi görürken hayatını kaybeden Germencik İlçe Müftüsü Recep Çalışkan, İzmir'de defnedildi.

17.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:38
Hayatını kaybeden Germencik Müftüsü Çalışkan, toprağa verildi

Karaciğer tedavisi görürken hayatını kaybeden İlçe Müftüsü , 'de defnedildi.

Çalışkan'ın naaşı, İlçe Müftülüğü önüne getirilip burada helallik alındı, ardından Germencik Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşker, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İl Müftüsü Ercan Aksu ve vatandaşlar katıldı.

Çalışkan'ın cenazesi İzmir'in Buca ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: AA
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