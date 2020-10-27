Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi

27.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:49

Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi Evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, memleketi Isparta'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi

ISPARTA - Evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, memleketi Isparta'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı 49 yaşındaki Nadir Nadirgil, dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Nadirgil'in cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Isparta'ya getirildi. Gece saatlerinde Isparta'ya getirilen Nadirgil'in cenazesi Halife Sultan Mezarlığı morguna konuldu.

Hayatını kaybeden Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil için bugün Halife Sultan Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, meslektaşları ve yakınları katıldı. Cenaze namazı sırasında merhum Nadirgil'in eşi Dilek ve 2 çocuğu ayakta durmakta zorluk yaşadı. Aileyi, kadın bir polis memuru teselli etmeye çalıştı.

Nadir Nadirgil'in naaşı, İl Müftü Yardımcısı Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Halife Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi
Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi
Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi
Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi
Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi
Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi
Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi
Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Serenay Sarıkaya
Spor Babel Serdar Aziz Eddie Newton Arda Kardeşler Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta'da toprağa verildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 15:52:04. #1.14#
title