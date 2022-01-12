Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın evinde yas var - Haberler
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Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın evinde yas var

Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın evinde yas var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Geçirdiği trafik kazasının ardında hayatını kaybeden İH Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın, baba evinde yas var.Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Geçirdiği trafik kazasının ardında hayatını kaybeden İH Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın, baba evinde yas var.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olayın ardından Çalık'ın Ankara Keçiören'de bulunan baba evine ateş düştü. Taziyelerin kabul edildiği evde yas hakim. - ANKARA

Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın evinde yas var

Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın evinde yas var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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