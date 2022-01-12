Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın baba evinde yas hakim - Haberler
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Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın baba evinde yas hakim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın baba evinde yas hakim Geçirdiği trafik kazasının ardında hayatını kaybeden İH Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın, baba evinde yas var. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

ANKARA (İHA) - Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın baba evinde yas hakim

ANKARA - Geçirdiği trafik kazasının ardında hayatını kaybeden İH Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın, baba evinde yas var.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olayın ardından Çalık'ın Ankara Keçiören'de bulunan baba evine ateş düştü. Taziyelerin kabul edildiği evde yas hakim.

Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın baba evinde yas hakim

Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın baba evinde yas hakim

Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın baba evinde yas hakim

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İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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