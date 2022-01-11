Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'ya nikah günü almak için gelmiş - Haberler
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Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'ya nikah günü almak için gelmiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'ya nikah günü almak için gelmiş Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

ANKARA (İHA) - Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'ya nikah günü almak için gelmiş

ANKARA - Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Futbolcu Ahmet Çalık'ın Konya'dan Ankara'ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09.00 sıralarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanmıştı. Kaza sonucu Ahmet Çalık olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Nikah günü almak için gelmiş

Çalık'ın ailesinden Çalık'ın Konya'dan Ankara'ya nikah günü almak için geldiği bilgisi öğrenildi.

Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'ya nikah günü almak için gelmiş

Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'ya nikah günü almak için gelmiş

Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'ya nikah günü almak için gelmiş

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İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Son Dakika Haberleri

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