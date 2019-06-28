Hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk kalp doktoruna hastanede tören düzenlendi

Prof. Dr. Küçükaksu:"Onun açtığı yolda binlerce hasta sağlığına kavuştu"

İSTANBUL - Türkiye'de ilk kalp naklini 1968'de gerçekleştiren, kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında vefat etti. Bayazıt için İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi.

Türkiye'de ilk kalp naklini yapan Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bayazıt için Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Öğrencisi Prof. Dr. Süha Küçükaksu,"Onunla hepimizin anısı var. Ona minnet duyuyoruz. Açtığı yolda binlere hasta sağılığına kavuştu" dedi.Törende ayrıca ünlü doktorun fotoğraflarının ve videosunun yer aldığı slayt gösterildi. Törenin ardından Bayazıt'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi Şakirin Camisi'ne götürüldü.

Kaynak: İHA