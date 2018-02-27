Hayatını Kaybeden Bollywood Yıldızı Sridevi Kapoor, Küvette Boğulmuş

Bollywood'un ikon isimlerinden biri olan Sridevi Kapoor'un ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Dubai'de kaldığı otel odasında ölü bulunan Kapoor'un küvette bilincini kaybettiği ve ardından boğulduğu belirtildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Kapoor'un ölümünün ardından gelen ilk haberlerde ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddiaları yer almıştı. Dubai hükümeti ölüm sonrası incelemelerin tamamlandığını ve ünlü film yıldızının küvette boğularak öldüğü bilgisinin doğrulandığını duyurdu.

KAYITLARA 'KAZAYLA BOĞULMA' OLARAK GEÇTİ

Kapoor'un ölümü kayıtlara 'kazayla boğulma' olarak geçti. Toksikoloji testlerinin sonuçlarına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Hindistan'ı yasa boğan ölüm haberi sonrasında, politikacılar, sporcular ve Bollywood yıldızları başsağlığı mesajları yayınladı. Kalabalık gruplar ölüm haberi sonrası Sridevi Kapoor'un Mumbai'deki evinin önünde toplandı.

Sridevi Kapoor, yeğeni Mohit Marwah'ın düğünü için Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunuyordu.