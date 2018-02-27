Hayatını Kaybeden Bollywood Yıldızı Sridevi Kapoor, Küvette Boğulmuş
Dubai'de kaldığı otel odasında ölü bulunan Bollywood'un ikon isimlerinden Sridevi Kapoor'un küvette bilincini kaybettiği ve ardından boğulduğu ortaya çıktı.
Bollywood'un ikon isimlerinden biri olan Sridevi Kapoor'un ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Dubai'de kaldığı otel odasında ölü bulunan Kapoor'un küvette bilincini kaybettiği ve ardından boğulduğu belirtildi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SÖYLENMİŞTİ
Kapoor'un ölümünün ardından gelen ilk haberlerde ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddiaları yer almıştı. Dubai hükümeti ölüm sonrası incelemelerin tamamlandığını ve ünlü film yıldızının küvette boğularak öldüğü bilgisinin doğrulandığını duyurdu.
KAYITLARA 'KAZAYLA BOĞULMA' OLARAK GEÇTİ
Kapoor'un ölümü kayıtlara 'kazayla boğulma' olarak geçti. Toksikoloji testlerinin sonuçlarına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.
SEVENLERİNİ YASA BOĞDU
Hindistan'ı yasa boğan ölüm haberi sonrasında, politikacılar, sporcular ve Bollywood yıldızları başsağlığı mesajları yayınladı. Kalabalık gruplar ölüm haberi sonrası Sridevi Kapoor'un Mumbai'deki evinin önünde toplandı.
Sridevi Kapoor, yeğeni Mohit Marwah'ın düğünü için Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunuyordu.
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SAÇMA YORUM YAPANLAR LAFIM SİZE!!! SİZİN ÖLÜMÜNÜZ NASIL OLACAK ACABA ?? BELKİ SİZE DE HELAK OLDU DİYECEKLER. ALLAH SORGU EDECEĞİ ŞEYLERİ NEDEN SİZ EDİYORSUNUZ Kİ???? SİZENESİ MİLLETİN YAŞAMINDANCevap Yaz 1 3 Yayından KaldırHAK DİNİ: ben demiyorum bu lafı ALLAH demiş, dinden bi habersiniz yazık. .1 1 Yayından Kaldır
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Haberi okumadım...ne olmuş ki???Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nisan cok haklisinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YAZIK YA ARAYA GİTMİŞ. DAHA ÇOK KULLANILIRDI BUCevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır