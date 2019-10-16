16.10.2019 10:34

Hayatını kaybeden beyin cerrahının yakınları hastaneye akın etti

İSTANBUL - Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doktorun yakınları hastaneye akın etti.

Ataşehir'deki lüks bir sitede meydana gelen olayda, sabah saat 06.00 sıralarında 12 katlı binanın 8. katındaki evinde yaşayan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen balkondan bilinmeyen bir nedenle sitenin bahçesine düşmüş ve ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorun yakınları ise hastaneye akın etti. Çeçen'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: İHA