Hayatını kaybeden basın emekçileri unutulmadı
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Hayatını kaybeden basın emekçileri unutulmadı

Hayatını kaybeden basın emekçileri unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) geçen yıl hayatını kaybeden basın emekçisi İbrahim Suluban ve basın emekçileri için pilav ayran hayrı düzenledi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) geçen yıl hayatını kaybeden basın emekçisi İbrahim Suluban ve basın emekçileri için pilav ayran hayrı düzenledi.

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen basın emekçisi 'Deli İbo' lakaplı İbrahim Suluban için Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi bahçesi ve Zağnospaşa Meydanında pilav ayran hayrı yaptı. Basın sektörünün matbaa işlerinin ustası olan çilekeş ismi İbrahim Suluban, Basın Müzesi bahçesinde yad edildi. Ruhuna dualar gönderildi, pilav ayran hayrı yapıldı. Beraber görev yaptığı basın emekçileri, "Deli İbo" lakabıyla bilinen Suluban ile ilgili anılarını anlattı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ile matbaa sektörü emekçilerinin katıldığı programda, Ünal Yakıt, Necati Büyükkeser, Rafet Aktay, Halil Taner, Mehmet Eran, Rafet Onur gibi yerel gazetelere de emeği geçen merhum ustalar da saygı ve rahmetle yad edildi. - BALIKESİR

Hayatını kaybeden basın emekçileri unutulmadı
Hayatını kaybeden basın emekçileri unutulmadı
Hayatını kaybeden basın emekçileri unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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