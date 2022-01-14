Hayatını kaybeden AP Başkanı Sassoli için Roma'da devlet töreni düzenleniyor

İtalya'da tedavi gördüğü hastanede 11 Ocak'ta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin naaşı, devlet töreni için başkent Roma'daki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası'na getirildi. Bazilikaya devlet töreni için çok sayıda konuk geldi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalyan bakanlar, siyasiler ve AP Parlamenterleri katıldı. Konukların gelişinin ardından Sassoli'nin naaşı, AB bayrağına sarılı şekilde bazilikaya getirildi. Töreni çok sayıda basın mensubu takip etti.