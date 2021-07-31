Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi
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Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden 2 orman işçisinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi

ANTALYA - Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden 2 orman işçisinin cenazeleri,

Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Manavgat'ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

Tokla ve Cinbaş'ın cansız bedenleri Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler incelemeleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi
Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi
Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi
Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

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