Hayatını hiçe saydı

Çanakkale iskelesinde yerden yaklaşık 10 metre yukarıda sepetli vinç içerisinde elektrik işi yapan ustanın vurdum duymazlığı gözlerde kaçmadı.

Çanakkale şehir iskelesinin elektrik tamirlerini yapan işçilerin hiçbir güvenlik tedbiri almadan hem yüksek akıma, hem yerden yaklaşık 10 metre yüksekliğe aldırmadan çalışması tepki çekti. İşçide ne bir emniyet kemeri, baret ne de elektrik çarpmaması için bir tedbir vardı. İşci bir kaza yaşanmadan işini bitirerek sepetten indi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA