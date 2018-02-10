Hayatını halk oyunlarına adadı

Kızıltepeli Usta Öğretici Mehmet Sait Kaya, 10 bin kişiye yöresel oyunları öğretti

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yöreye ait halk oyunlarının kaybolmaya başlamasını sindiremeyen ve hayatını oyunları yaşatmaya adayan Usta Öğretici Mehmet Sait Kaya, 10 bin kişiye halk oyunları öğretti. Kaya, amacının halk oyunlarını nesilden nesile aktarmak olduğunu belirtti.

Kızıltepe'de 19 yıl önce halk oyunlarının kaybolmaya yüz tuttuğunu fark eden Mehmet Sait Kaya, hayatını oyunları ayakta tutmaya adadı. Önce kendi imkanlarıyla çevresindekilere halk oyunlarını öğretmeye başlayan Kaya, 14 yıl önce de Halk Eğitim Merkezi'nde kurslar düzenlemeye başladı. Kaya, 19 yıl içerisinde ilçedeki yaklaşık 10 bin kişiye halk oyunlarını öğretti.

Halen Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Kaya, bir halkın kültürüyle var olduğunu belirterek, "İlkokuldan bu yana halk oyunları sevdalısıyım. Yaklaşık 19 yıldır halk oyunları yapıyorum. Son 14 yıldır Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışıyorum. İlkokul öğrencilerinden yetişkinlere kadar kurs veriyoruz" dedi.

Halk oyunlarının geçmişten günümüze gelen bir gelenek olduğunu anlatan Kaya, "Halk oyunları, ecdadımızın yaşadığı aşklar, sevdalar, kavgalar ve savaşlardan etkilendi. Amacımız bunu elden ele, nesilden nesile aktarmaktır. 10 binin üzerinde kişiye halk oyunları öğrettik. Birçoğu halk oyunları öğretmeni olarak bu işe devam ediyor" diye konuştu.

Halk oyunları kursu öğrencisi Gülistan Kadak, kültürlerinin kaybetmemek için halk oyunlarını öğrendiklerini anlatarak, "Mardin yöremize ait olan son 30 oyunu gelecek nesillere aktarmak için ve boş vakitlerimizi doldurmak adına gelip burada ders görüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Yöreye ait 30 oyunu yaşatmak için kursa geldiğini dile getiren Esmanur Örnek ise, "Hocam gibi öğretici olmak istiyorum. Çünkü kültürümüzü ilerlemesi gerekiyor" dedi.