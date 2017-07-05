Hayatını Engelli Çocukları ile Hasta Eşine Adadı

AHMET OKUR - Bitlis'te yaşayan Beyaz Bayrak, bir an olsun yalnız bırakmadığı otizmli iki çocuğu ve kanser hastası eşine özenle bakıyor.



Saray Mahallesi'nde küçük bir evde oturan 40 yaşındaki Beyaz Bayrak, otizmli çocukları Mevlüt (12) ve Miraç (15) ile lenfoma kanseri eşi Alican'ın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.



Hayatını adadığı çocukları ve eşine özenle bakan Bayrak, onları bir an olsun yalnız bırakmıyor.



Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmli çocuklarına bakarken zorlandığını ancak onları kimseye emanet edemediğini söyledi.



Sabah erken kalkıp gün boyunca eşi ve çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini anlatan Bayrak, "Bir engelliye bakmak çok zor. Ama ben iki engelli çocuğuma ve kanser hastası eşime bakıyorum. Eşimin yorulmaması lazım. O yüzden hiçbir iş yapamıyor. Yorulunca veya sinirlenince hemen nefesi kesiliyor." dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce çocukları için engelli maaşı verildiğini belirten Bayrak, çocuklarını engelli okullarına göndermek istediğini kaydetti.



Bayrak, "Manevi anlamda yardım etmelerini istiyorum. Kimseye muhtaç değiliz. Çok şükür geçimimizi sağlıyoruz. Aç değiliz, bu bize yeter. Daha kötü durumda olanlar var." diye konuştu.



"Eşim için kapının önünde oturuyorum"



Kemoterapi gören eşinin tedaviden sonra sessiz ortamda kalması gerektiğini dile getiren Bayrak, şunları kaydetti:



"Eşimin doktoru 'Kemoterapiden sonra 24 saat yorulmaması ve kalabalıktan uzak durması gerektiğini' söyledi. Çocuklarım ise bir dakika bile yerlerinde oturmuyor. Eşim hastaneden geldiğinde onu bir odaya alıp kapıyı kilitliyorum. Çocuklar odaya girmesin diye kapının önünde 24 saat oturuyorum. Enfeksiyon kapmaması için yalnız kalıyor."



Çocuklar büyüdükçe bakımlarının da zorlaştığını belirten Bayrak, bazen çok yorulduğunu ve ne yapacağını bilemediğini söyledi.



Dışarı çıkmadığını, komşularına dahi gidemediğini ifade eden Bayrak, "Annem ve babam hasta oluyor, yanlarına gidemiyorum. Düğün, nişan ve özel günlerin hiçbirine katılamıyorum. Çok çaresizim. 6 yıldır anneme gidemedim. Onlara hasret kalıp, boynumu bükmekle yetiniyorum." dedi.



Aileyi ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili İsmetullah Altun ise kendilerine gerekli desteğin sağlanması için çalışma başlattıklarını bildirdi.