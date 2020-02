Hayatını, çığ felaketinde kaybettiği operatör arkadaşına borçlu

08.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:44

Bahçesaray kara yolunda yaşanan ikinci faciada iş makinesinin camını kırarak kurtulan Ömer Orhan, hayatını, felakette kaybettiği operatör arkadaşına borçlu olduğunu söyledi.



Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkisinde meydana gelen ilk çığ faciasında arama kurtarma faaliyetlerine katılarak çok sayıda kişiyi kurtaran 'Bozo' lakaplı kahraman kepçe operatörü Orhan, yaşananları İHA muhabirine anlattı. Meydana gelen çığda camı kırarak kendi imkanlarıyla kurtulan operatör Orhan, minibüste mahsur kalan 5 kişiye sağ olarak ulaşılan kişilerden biri olduğunu belirtti. İlk çığdan son yaşananlara kadar bölgeden ayrılmayarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını ifade eden Orhan, "Ben Bahçesaray'da kepçe operatörüyüm. Yaşanan çığ felaketinde bölgede olan bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek yapabileceğimiz bütün çalışmamızı ortaya koyduk. Yaşanan ilk çığ felaketinde minibüste bulunan 5 kişiyi canlı kurtardık. Kurtaramadığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



"Seni hiçbir zaman önde göndermeyeceğiz"



Çığ faciasında hayatını kaybeden kepçe operatörü Aydın Zorlu'nun kendisi için fedakarlık yaptığını ve bu uğurda canından olduğunu söyleyen Orhan, "İkinci yaşanan çığda yine sabah saatlerinde Van merkezinden çığ bölgesine gitmek için yola çıktık. Tabi Aydın Zorlu ağabeyim, benden önce yola çıkmıştı. Ben bölgeye giderken Aydın ağabey de oradaydı. Kendisiyle sohbet ettik. Alanda tekerleklerle ateş yakmıştık. 60 kişi vardık ateşin etrafında. Aydın ağabey her zaman bana, 'Seni hiçbir zaman önde göndermeyeceğiz, her zaman senin önünde ben olacağım, hem sana nasıl kıyarım Bozo, sen bizim canımızsın' derdi. Benim yaşım da diğer kepçe operatörlerden küçük olduğu için, her zaman beni savunur ve her zaman önümden giderlerdi" şeklinde konuştu.



"İçimden bir his git kepçede otur diyordu"



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın kendilerini ziyarete geldiğini anlatan Orhan, "Ateşin yanında 60 kişilik bir grupla bekliyorduk. İçimden bir his git kepçede otur diyordu. Yanan ateşten ayrılarak kepçeye doğru gittim. Operatör Veysi ağabeye 'Abi gidelim kepçede oturalım bilgi alışverişi yapalım, nasıl bir çalışma yürütelim' dedim. Böylece gidip kepçeye bindik. Ben o sırada ateşin etrafında ısınan arkadaşları izliyordum. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan bizi ziyarete gelmişti. Gülşen Orhan, araçtan inerek çalışmaları izliyordu. Ekskavatörler çalışıyordu, herkes kar altında kalan vatandaşlarımız için seferber olmuştu" diye konuştu.



"Benim kurtulmam mucizeydi"



Yaşanan çığ faciasında kepçe camını kırarak kendi imkanlarıyla kurtulduğunu söyleyen Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kepçede oturduğum sırada bir ses işittim. Yanımda oturan Veysi abiye, biz gittik, bitti dedim. O da 'sakin ol bir şey yok' dedi. Bir anda makinemin üzerine kar doldu. O an kapıyı tekmeledim ve camı kırarak kapıyı açtık. Bölgede aşırı fırtına olduğu için araçlardaki insanlar bizi göremiyordu. Ben hemen kepçeden inerek millete haber vermek için kaçtım. Gelin hepimiz burada öldük diye yardım istedim. Benim kurtulmam mucizeydi. Kepçeye binmeseydim o an o alanda kurtulamazdım. Daha sonra Gülşen Hanımın yerini gösterdim vatandaşlar onu kurtarmaya gitti. Bende Aydın ağabeyin yanına gittim. Baktım Aydın ağabey kepçede yok. Çığ kepçeyi yerinden uçurmuş, askerlerimize ait zırhlı araçlar vardı ve orada bulunan bütün araçlar yerinden uçmuştu. Ben orada ağlamaya başladım."



"Can kurtarmaya gelirken canlarından oldular"



AFAD, UMKE, jandarma ekipleri ile korucuların can kurtarmaya gelirken canlarından olduklarını anlatan Orhan, "Yaşanan çığ bölgesinde aşırı bir kar fırtınası vardı. Çığ yaşandıktan hemen sonra vefat eden 5 kardeşimizi kar altından çıkardık. Orada bulunan bütün vatandaşlarımızla büyük bir mücadele verdik. Çatak ve Gürpınar'dan vatandaşlar olay yerine akın etmişti. Bahçesaray yolu tamamen kapalı olduğu için onlarda gelemiyordu. Herkes bizi kurtarmaya geldi. AFAD, UMKE, jandarma ekipleri ve korucular can kurtarmaya gelirken canlarından oldular" ifadelerini kullandı.



"Operatör Aydın Zorlu kahramanca şehit oldu"



Operatör Aydın Zorlu'nun kendisi için fedakarlık yaparken canından olduğunu söyleyen Orhan, şunları kaydetti:



"Ben Aydın ağabeyimi hayatta unutamam. Bu kara günü hayatta unutmam. Aydın ağabey her zaman önümde olurdu. 'Ben hep senin önündeyim, seni bırakır mıyım' derdi. O gün de kepçeyi benim kullanmama izin vermeyerek kendisi kullandı. Bugün ise kendisi hayatından oldu." - VAN

Kaynak: İHA