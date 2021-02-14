Hayatını 26 yıldır yatağa bağımlı sürdüren 35 yıllık eşine şefkatle bakıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Kısmet Dursun, hayatını 26 yıldır yatağa bağımlı sürdüren 35 yıllık eşine şefkat ve ilgiyle bakıyor.

Cevizdibi Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Kısmet Dursun'un, kendisiyle aynı yaşta olan eşi Sami Dursun ile 1986 yılında görücü usulüyle yaptığı evliliklerinden 3 çocukları dünyaya geldi.

Bir kaza kurşununun 1995 yılında beline isabet ettiği Sami Dursun, yatağa bağımlı kaldı. Bunun üzerine Kısmet Dursun, hem eşinin ve hem de çocuklarının her ihtiyacını karşılamaya başladı.

Evde ve dışarda sırtında taşıdığı, mutlu olması için büyük çaba sarf ettiği eşinin üzerine titreyen, sabrı ve fedakarlığı ile komşularının da takdirini kazanan Kısmet Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok zor günler geçirdiklerini anlattı.

Eşiyle çok güzel bir hayatları olduğunu belirten Dursun, "Kazadan sonra hem çocuklarıma hem de kendimize baktım, tarlada ve her yerde çalıştım. Hastanede temizlik işinde çalıştım, örgü yaptım. Eş dost yardım etti, bugünlere geldik şükürler olsun. Çocuklarıma annelik, babalık yapmaya çalıştım, okuttum onları. Büyük kızım öğretmen, oğlum özel güvenlikçi oldu. Küçük kızım da mimarlığı bitirdi. Halen devletten aldığımız bakım aylığı parasıyla ve oğlumun yardımıyla geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Birbirlerine sevgiyle bağlandıklarını, "aşkım, sevgilim" diye hitap ettiklerini dile getiren Dursun, "Allah onu başımdan eksik etmesin. Seviyorum eşimi, mezara kadar severim, hiç bırakmam onu. Ben memnunum. Allah bizi bu yola koydu, Rabbim büyüktür. Eşime bu sınavdan geçmek için çok güzel bakıyorum." diye konuştu.

Eşini sırtında gezdirdiği gören komşularının kendisini takdir ettiğini aktaran Kısmet Dursun, şunları kaydetti:

"Evin diğer odalarına, dışarıdaki akülü aracına götürürken eşimi sırtımda taşıyorum. Zaman zaman da bahçede sırtımda gezdiriyorum. 'Sen cennetliksin, nasıl taşıyorsun?' diyorlar. Ben de 'Severek sırtımda götürüyorum' diyorum. Ben çok mutluyum ve severek yapıyorum. Bu benim kaderimdir. Eşim kaza geçirdikten sonra bize bakamadı, yatağa düştü, yükümlülük bana düştü. Ben de ölene kadar bakıyorum. Kimseye muhtaç etmem."

"O olmasa benim işim çok zor olurdu"

Sami Dursun da engeli nedeniyle çok zorladığını ancak çok sevdiği eşi sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

Eşinin bir gün olsun kendisine desteğini esirgemediğine işaret eden Dursun, "Benim ve çocuklarımın işine 26 yıldır hanımım bakıyor. Yemeğimi, saçımı, elbisemi, her şeyimi o yapıyor. Hava almam için beni sırtına alıyor, evden dışarı çıkarıyor. Bugünlere getirdi beni. O olmasa benim işim çok zor olurdu. Allah razı olsun hanımımdan. Kendisini çok seviyorum. Annem ve babam da vefat etmişti, kimsem de yoktu. Allah onu başımdan eksik etmesin. O cennetliktir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan