Hayatında ilk kez denize girmenin mutluluğunu yaşadı

Osmaniye'den ailesi ile birlikte deniz görmek için Hatay'ın Erzin ilçesine gelen engelli Mehmet Çetiner adlı vatandaş hayatında ilk kez denize girmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Osmaniye'den ailesi ile birlikte deniz görmek için Hatay'ın Erzin ilçesine gelen engelli Mehmet Çetiner adlı vatandaş hayatında ilk kez denize girmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Osmaniye merkez ilçesinden ailesi ile birlikte deniz görmek için Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan Burnaz aile plajına gelen Mehmet Çetiner adlı engelli vatandaş, plajda görevli cankurtaran ekipleri tarafından engelli yüzer sandalye yardımı ile hayatında ilk kez denize girmenin mutluluğunu yaşadı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan Mehmet'i ağabeyi Adem de yalnız bırakmayarak heyecanına ortak oldu.

Erzin Burnaz Aile Plajı Cankurtaran ekibinde görevli Oğuzhan Buğra Çevik, "Sahile ailesi ile birlikte gelen bir engelli kardeşimizin geldiğini gördük. Diğer insanlar orada denize girerken kıyıda tekerlekli sandalyesi üzerinde kıyıdan onları izleyerek bakmasına gönlümüz el vermedi. Diğer görevli arkadaşlarımızla birlikte aldığımız kararla ailesinin de izni ile isminin Mehmet Çetiner olduğunu öğrendiğimiz engelli kardeşimizi plajımızda bulunan eğitimini de aldığımız yüzer sandalye yardımı ile çok açılmadan 5-10 metre içerisinde denize girmesini sağladık. Onun mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu etti. Çünkü engelli yaşam unutulmamalı diyoruz. Engelli bireylerimiz içinde plajlarımızda engelli rampaları yapılmalıdır" dedi.

(Necati İvgin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı