HAYATIN RENGİNİ, MÜZİĞİN TINISINI NOTALARIN RİTMİNDE BULUŞTURDULAR

Geçtiğimiz yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, Edirne Belediyesi tarafından Edirne Kadın Meclisi'ne tahsis edilen Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi hizmete açılmıştı.

Geçtiğimiz yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, Edirne Belediyesi tarafından Edirne Kadın Meclisi'ne tahsis edilen Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi hizmete açılmıştı. El emeği göz nuru ürünleri üretmek için Mor Ev Kadın Atölyesi'nde bir araya gelen kadınlar en büyük hayallerinden birini gerçekleştirerek, Morİz Ritim Grubu'nu kurdu.

Edirne Belediyesi'nin destek verdiği ve 20 kişiden oluşan Morİz Ritim Grubu, çalışmalarına Edirne Belediyesi Bando Şefliğinde başladı.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, "Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'a bir ritim grubu kurma hayalimizden bahsetmiştik. Bu fikrimizi çok beğendi ve bizi bu konuda destekledi. Kadınlar olarak hem stres atmak hem de Edirne'ye özgü ritimleri tüm dünyaya tanıtmak, hayata mor bir iz bırakmak istiyoruz. Edirne Belediyesi bizi hem eğitim hem de enstrüman konusunda destekledi. Haftada 3 gün Edirne Belediye Bando Şefliği'nde çalışmalar yapıyoruz. En büyük hedefimiz ulusal ve uluslararası festivallere katılarak, kentimizi, müziğimizi, kültürümüzü tanıtmak. Bize bu imkanı sunan, hayallerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'a tüm kadınlar adına gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Morİz Ritim Grubu'na başarılar dileyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da "Onlar hayatın rengini de müziğin tınısını da notaların ritminde buluşturdu. Önce hayal ettiler, sonra da hayallerinin peşinden gittiler. Bize göre her başarılı kadının arkasında kendisi vardır. Bu yüzden çıktıkları bu güzel yolculukta biz her zaman onların yanındayız. Başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre