"Hayatın İçindeyim" seminerleri devam ediyor

17.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında yaşlılara yönelik seminer düzenlendi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün "Hayatın İçindeyim" projesi devam ediyor. Karamürsel, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Körfez ilçelerinde uygulanmaya başlanan proje kapsamında bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler gerçekleştiriliyor. Projenin akademi kulübü etkinlikleri kapsamında beş çayı faaliyetlerinde Prof. Dr. Nezih Dağdeviren tarafından seminer verildi. Seminerde Prof. Dr. Dağdeviren, yaşlıların toplumun diğer kesimleriyle uyumlu bir hayat düzeyini paylaşabilecekleri ortamın kurulmasının önemli olduğunu vurguladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA