Hayatın Her Tonu Adlı Oyun Büyük Beğeni Topladı

Saat 20.00'de başlayan ve Keşan Belediyesi Konferans ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunu çok sayıda tiyatrosever izledi.

Emel ve Cüneyt Gürbüz'ün rol aldığı tek perdelik oyunda; oyunun adı gibi hayatın her anından kesitler izleyiciye tiyatral şekilde aktarıldı.

Kadının toplumdaki yeri, Soma'daki kömür madeni göçüğü başta olmak üzere hayatın her tonundaki olayların sahnelenmesi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Güldüren, güldürürken düşündüren, zaman zaman hüzünlü bölümleriyle günlük yaşamı sorgulatan oyun sonunda tiyatro ekibi Keşan'da tiyatroseverlerle buluşmalarını sağlayan Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan ve ekibine teşekkür etti.