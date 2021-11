Hayatın Her Alanında Girişimci Kadınların İzi Var

ISPARTA (Habermetre) - Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Isparta Temsilciliği tarafından "Girişimcilik ve Kadın Liderlik Çalıştayı" düzenlendi.

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını Kadın ve Demokrasi Derneği Isparta temsilcisi Gonca Kayacan yaptı. Kayacan, çalıştay oturumları hakkında bilgi vererek konukların girişimcilik ve liderlik alanlarında hayata dair kazanımlarını, tecrübe ve birikimlerini aktaracaklarını söyledi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu da "Ekonomimizin görünmeyen kahramanları olmaktan çıkıp daha çok görünen kahramanları olmak için burada toplanan kadın girişimcilerimize hoş geldiniz diyoruz. Üniversitemizin Türkiye'nin büyüyen bir üniversitesi olduğunun en iyi göstergesi üç yüz bin kişilik aile olmasıdır. Türkiye'de yükseköğretimin yükünü bu zamana kadar çeken dört tane üniversite vardı. Bunlar Kocaeli, Sakarya, Selçuk ve Süleyman Demirel Üniversitesi idi. Tabi ki bu üniversiteler yeni gelişmelerle birlikte yeni misyonlar yeni roller üstleniyor. Mezunlarımız, çalışanlarımız ve mevcut öğrencilerimizden oluşan büyük ailemizin tabi ki göz bebeği olanlar, kadınlarımız ve kız öğrencilerimizdir. " dedi. Girişimciliğin ana hedef olduğunu ve bütün son sınıf öğrencilerine KOSGEB işbirliğiyle girişimcilik dersi verildiğini kaydeden Prof. Dr. Dulupçu, her girişimin bir atılım ve cesaret gerektirdiğini; kadınların aile içinde ve ekonomide taşıdıkları rollerden dolayı daha fazla cesaret gösterdiğini vurguladı.

Mesleğe atılma hikayesini katılımcılarla paylaşan Isparta Vali Yardımcısı Ayşe Karaca ise kadınların iletişimi ve diyaloğu sevdiğini belirterek hayatın her alanında kaymakamlık, hakimlik gibi üst düzey yönetimlerde de kadınların var olabileceğini vurguladı.

Kendisini hırslı ve çalışmayı seven bir kadın olarak değerlendiren Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Çevikbaş, "2 kız annesiyim. 18 yaşında evlendim. Kayınvalidem ve eşim sayesinde mahalle kurslarına başladım. 2 yıl servis şoförlüğü yaptım. Başarmak güzel bir duygu. Ben çok çalıştım. Gecemi gündüzüme kattım. Hırslıyım, faydalı olmayı seviyorum. Zihinsel engelli vatandaşlara kurs veriyorum. " dedi.

Pozitif ayrımcılık yaparak kız öğrencilere burs imkanı sağladığının altını çizen Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nilgün Diptaş, "Kadınlar, ülkenin temel taşıdır. Kızları da erkekleri de yetiştiren kadınlardır. Lider doğulur mu olunur mu? Kadınlar lider olarak her şeyi yapar yeter ki istesin. " mesajını verdi.

"Girişim İletişimle Başlar" başlıklı sunumunu gerçekleştiren Bilişim Vadisi Kurumsal İletişim Direktörü Leyla Gök de bir şeyi yapmaktan çok doğru anlatmanın her zaman fayda sağladığını söyledi. Her şeyin önce bir hayalle başladığını ifade eden Gök, "Yeteneğiniz işiniz, işiniz de markanız olsun. Sadece insan değil doğadaki her canlı farklıdır. Benzer işler yaparız fakat önemli olan onu nasıl sunduğumuzdur. Fikir akla düştüğü an marka oluşmaya başlar. Ne yaparsanız yapın önce hayal ediyorsunuz. Sonra tüm detayları hayal ettiğiniz şekilde yapıyorsunuz. " dedi. Kendine güvenmenin ve doğru zamanda doğru yerde olmanın her zaman fark yarattığına dikkat çeken Gök, şunları kaydetti: "Anlaşılabilir olun, net, basit ve kısa cümlelerle kendinizi ifade edin. Yaptığınız iş toplumsal fayda üretsin. Kendi kapasitenizi ve çevrenizi tanımanız lazım. Hikayenize sahip çıkın, hikayenizi başkalarına anlatırken beyaz yalan dahi söyleme gereği duymuyorsan ilk başarın budur. Kendine karşı dürüst olmak. Bir fikrin ya da projenin hikayesi onu sürdürülebilir ve başarılı kılar, diğerlerinden farklılaştırır. "

KADEM hakkında bilgi veren KADEM Hukuk Komisyon Başkanı Avukat Canan Sarı, merkez olarak mesleki bilgi ve tecrübeye sahip çalışan, üreten kadınların sayısının artmasını önemsediklerini, bu yönde de çok sayıda proje hayata geçirdiklerini dile getirdi. Kadın girişimciliğin ve istihdamın artmasını arzuladıklarını da sözlerine ekleyen Sarı, geliştirdikleri "İnovasyonda Kadın" projesiyle de fikirlerini ticari teşebbüse dönüştürmek isteyen kadınları desteklediklerini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Batı Yerleşkesi Merkezi Dersliklerde gerçekleştirilen çalıştay oturumlarına geçildi.

