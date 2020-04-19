Hayatın enerjisi kesilmesin diye çalışıyorlar... VEDAŞ ekipleri 7/24 esaslı görevinin başında Hayatın enerjisi kesilmesin diye çalışıyorlar.

Hayatın enerjisi kesilmesin diye çalışıyorlar... VEDAŞ ekipleri 7/24 esaslı görevinin başında

Her şey kesintisiz enerji için

VAN - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), korona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen hayatın enerjisinin kesilmemesi için arıza, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Van'da sessizlik hakim oldu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu da 48 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Yasak süresince de çalışmalarını titizlikle sürdüren VEDAŞ ekipleri, olası enerji kesintilerinin önüne geçmek için 7/24 esaslı görevini yerini getiriyor. Kentin genelinde çalışma yürüten ekipler, meydana gelen arıza sorunlarının önüne geçerken, bakım ve onarım konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

İHA muhabirine konuşan VEDAŞ Kontrol Mühendisi Baki Doğan, korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti. Salgından dolayı süreçte çalışan personelin sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiğini ifade eden Kontrol Mühendisi Doğan, "Ülkece korona virüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde VEDAŞ ailesi olarak hayatın enerjisinin kesilmemesi için arza, onarım ve bakım çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çalışmalarımızı sürdürürken sağlık, hijyen ve sosyal mesafeye kurallarına uymaktayız. Sizler ailenizin ve yakınlarınızın sağlığı için evde kalın. Çünkü hayat eve sığar" dedi.

Kaynak: İHA