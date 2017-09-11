Hayatımızda Yer Kazanmış Ürünlerin İlk Halleri!

İlk Apple bilgisayar, ilk Colgate diş macunu, Samsung televizyon, ilk Starbucks dükkanı hatta ilk kondom nasıldı dersiniz?





Şimdiki halleriyle uzaktan yakından alakası yok derim! İşte biz de bu gün ünlü markaların ilk ürünlerinin nasıl olduğuna bakacağız! Gerçekten şaşıracaksınız! İlk Harley-Davidson motor beni baya bir şaşırttı! İlk Nivea krem ise çok tatlı! Şöyle aşağı yukarı 20 yıllık bir maceraya çıkalım mı? Ne dersiniz! Hadi o zaman başlıyoruz!



İlk Apple bilgisayar – Apple 1









İlk Starbucks dükkanı









İlk Harley-Davidson motor









İlk Siemens cep telefonu – Mobiltelefon C1









İlk Colgate diş macunu









İlk Bosh buzdolabı









İlk Vogue kapağı









İlk Ford araba – Model A









İlk Canon fotoğraf makinası









İlk Nivea krem









İlk Ikea kataloğu kapağı









İlk Sony video kamera – HVC F1









İlk Chanel parfüm – Chanel No.5









İlk Hp leptop – HP 110











İlk Philips tıraş makinesi









İlk Samsung televizyon – P-3202









İlk Microsoft Windows versiyonu









İlk Apple akıllı telefon – iPhone





Kaynak: Portalgenc