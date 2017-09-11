Hayatımızda Yer Kazanmış Ürünlerin İlk Halleri!

Hayatımızda Yer Kazanmış Ürünlerin İlk Halleri!

İlk Apple bilgisayar, ilk Colgate diş macunu, Samsung televizyon, ilk Starbucks dükkanı hatta ilk kondom nasıldı dersiniz?

Hayatımızda Yer Kazanmış Ürünlerin İlk Halleri!

İlk Apple bilgisayar, ilk Colgate diş macunu, Samsung televizyon, ilk Starbucks dükkanı hatta ilk kondom nasıldı dersiniz?


Şimdiki halleriyle uzaktan yakından alakası yok derim! İşte biz de bu gün ünlü markaların ilk ürünlerinin nasıl olduğuna bakacağız! Gerçekten şaşıracaksınız! İlk Harley-Davidson motor beni baya bir şaşırttı! İlk Nivea krem ise çok tatlı! Şöyle aşağı yukarı 20 yıllık bir maceraya çıkalım mı? Ne dersiniz! Hadi o zaman başlıyoruz!

İlk Apple bilgisayar – Apple 1




İlk Starbucks dükkanı




İlk Harley-Davidson motor




İlk Siemens cep telefonu – Mobiltelefon C1




İlk Colgate diş macunu




İlk Bosh buzdolabı




İlk Vogue kapağı




İlk Ford araba – Model A




İlk Canon fotoğraf makinası




İlk Nivea krem




İlk Ikea kataloğu kapağı




İlk Sony video kamera – HVC F1




İlk Chanel parfüm – Chanel No.5




İlk Hp leptop – HP 110




İlk Philips tıraş makinesi




İlk Samsung televizyon – P-3202




İlk Microsoft Windows versiyonu




İlk Apple akıllı telefon – iPhone


Kaynak: Portalgenc