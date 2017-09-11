Hayatımızda Yer Kazanmış Ürünlerin İlk Halleri!
İlk Apple bilgisayar, ilk Colgate diş macunu, Samsung televizyon, ilk Starbucks dükkanı hatta ilk kondom nasıldı dersiniz?
İlk Apple bilgisayar, ilk Colgate diş macunu, Samsung televizyon, ilk Starbucks dükkanı hatta ilk kondom nasıldı dersiniz?
Şimdiki halleriyle uzaktan yakından alakası yok derim! İşte biz de bu gün ünlü markaların ilk ürünlerinin nasıl olduğuna bakacağız! Gerçekten şaşıracaksınız! İlk Harley-Davidson motor beni baya bir şaşırttı! İlk Nivea krem ise çok tatlı! Şöyle aşağı yukarı 20 yıllık bir maceraya çıkalım mı? Ne dersiniz! Hadi o zaman başlıyoruz!
İlk Apple bilgisayar – Apple 1
İlk Starbucks dükkanı
İlk Harley-Davidson motor
İlk Siemens cep telefonu – Mobiltelefon C1
İlk Colgate diş macunu
İlk Bosh buzdolabı
İlk Vogue kapağı
İlk Ford araba – Model A
İlk Canon fotoğraf makinası
İlk Nivea krem
İlk Ikea kataloğu kapağı
İlk Sony video kamera – HVC F1
İlk Chanel parfüm – Chanel No.5
İlk Hp leptop – HP 110