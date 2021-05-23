Hayatımız her gün güncelleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayatımız her gün güncelleniyor

Hayatımız her gün güncelleniyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hayat her gün güncelleniyor!

Hayat her gün güncelleniyor! Peki, bu güncellemeler bizi nasıl etkiliyor? Örneğin Taksim Meydanı'ndaki trafiğin bir bölümü bir süre önce yeraltına alınmıştı. Ne hissettiniz? Beni çok zorladı. Çünkü tüm referans noktalarımı değiştirmek zorunda kaldım, kafamdaki haritayı güncelledim. ya da Mecidiyeköy'deki bariyer yığını... Her gün meydanın başka bir bölümünü kapatıyorlar. O tarafa gidecekseniz bir görme engelli olarak farklı farklı haritaları hafızanıza almak zorundasınız.

10 GÜNDE BİR SİL BAŞTAN!

Hayatımızı değiştiren diğer güncelleştirmelerse akıllı telefonlarımızda kullandığımız uygulamalarla ilgili... Facebook, Instagram, Twitter, hayatımıza yeni giren Clubhouse sürekli güncelleniyor, değişiyor. Tıpkı yollardaki değişimler gibi bizim bunlara da uyum sağlamamız gerekiyor.10 günde bir hop, sil baştan!

Geçen hafta sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarının daha erişilebilir olmasını diledim. Ancak asıl sorun paylaşımlardan daha önce başlıyor.

Önce bu paylaşımlara erişecek 'pahalı' bir cihaza sahip olmanız gerekiyor. Sonra uygulamaları kullanabilmek... WhatsApp'ın son güncellemesi bizim için çok kötü mesela. Önceki, hatta ondan da önceki daha iyiydi. Son bir haftadır WhatsApp'ta çok sancı çekiyoruz. Sizin görerek dokunduğunuz tuşlar, butonlar bize bir cümleyle özetleniyor. Ancak güncellenince ve gözüken şekil ya da ikon değişince bu cümle de değişiyor. Hele bir de butonun yeri değiştiyse...

Fenomenlerden önce uygulama geliştiriciler ürünlerinin daha erişilebilir olmasını sağlamalı. 'Güncelleştirme gelecek' diye korkuyorum artık resmen. Çünkü tamamen sürpriz ne çıkacağı... Benim hayalim geliştiricilerle iletişimi kuvvetlendirip aksiliklerden bahsedebilmek. Ben buna hazırım.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Bülent Ersoy Ceyda Düvenci
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayatımız her gün güncelleniyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 08:30:40. #1.14#

title