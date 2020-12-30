Hayatımın Son Günü Filmi

Genç bir kadın olan Amy, uyandığında yarın öleceğini düşünmeye başlar. Hasta değil, sadece yarın dünyadaki son günü olduğuna inanır. Amy, bu düşüncesini arkadaşları ile paylaştığında işler daha karmaşık bir hal alır. Amy’nin söylediklerinden sonra arkadaşları da kendi hayatları hakkında endişe etmeye başlar.

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: She Dies Tomorow

Yapımcı Firma: Rustic Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 86 dk.

Dağıtıcı Firma: Rustic Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com