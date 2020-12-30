Hayatımın Son Günü Filmi
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Genç bir kadın olan Amy, uyandığında yarın öleceğini düşünmeye başlar. Hasta değil, sadece yarın dünyadaki son günü olduğuna inanır. Amy, bu düşüncesini arkadaşları ile paylaştığında işler daha karmaşık bir hal alır. Amy’nin söylediklerinden sonra arkadaşları da kendi hayatları hakkında endişe etmeye başlar.
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: She Dies Tomorow
Yapımcı Firma: Rustic Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: Rustic Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com